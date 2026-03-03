Муніципальне житло в оренду: громади пройшли перший етап оцінки проєктів
Вісім громад пройшли перший етап оцінки в рамках експериментального проєкту зі створення соціального житла для оренди.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
Спеціальна комісія розглянула пропозицій від громад в рамках експериментального проєкту зі створення соціального житла для передачі в оренду внутрішньо переміщеним особам, ветеранам, родини загиблих захисників та іншим.
"Це Львівська, Житомирська, Полтавська, Миколаївська, Кременчуцька, Бучанська, Обухівська та Дрогобицька громади. Саме вони продовжать участь у відборі з-поміж 25 громад, які подали заявки", – повідомляє міністерство.
Проєкт передбачає будівництво житла, яке залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові, що визначено в постанові уряду.
Насамперед таке житло зможуть орендувати внутрішньо переміщені особи, ветерани, родини загиблих захисників, а також вчителі, лікарі й працівники критичної інфраструктури.
Пілотну фазу фінансують за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії. На неї спрямовано 100 млн євро — порівну кредитних і грантових коштів із загального пакета у 400 млн євро виділених на ініціативу.
"Участь у проєкті передбачає також фінансову відповідальність громад, зокрема їхню здатність обслуговувати кредит", – зазначає Мінрозвитку.
Оцінку пропозицій від громад проводить спеціальна комісія за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну, Агентства відновлення та Команди підтримки реформ при Мінрозвитку. Представники Європейської Комісії і ЄІБ долучені як незалежні спостерігачі.
"На першому етапі оцінювалися наявність у територіальної громади земельної ділянки, відповідної соціальної інфраструктури, кількість ВПО, готовності до співфінансування та досвід реалізації інвестиційних проєктів", – пояснює Мінрозвитку.
Наступний крок — презентації концепцій забудови та фінансових моделей реалізації проєкту. Вісім громад мають показати конкретні плани: проєктні рішення, розташування, доступ до інфраструктури та спроможність реалізувати будівництво.
Презентації концепцій та фінансових моделей відбудуться на початку березня. Після цього комісія здійснить виїзди на місця і визначить кілька громад для пілотної реалізації.
Очікується, що в межах проєкту нове житло зможуть отримати приблизно близько дві тисяч родин.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що 25 територіальних громад з різних регіонів України подали заявки на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла.
Уряд передає для розселення внутрішньо переміщених осіб обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, яка наразі перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку аналізує вільну державну та комунальну нерухомість, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп.
Раніше повідомлялося, що організації, які надають прихисток для внутрішньо переміщених осіб, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.