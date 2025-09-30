Оновлення виробництва після обстрілів: уряд затвердив перший грант

Уряд затвердив перший грант у межах нового напряму програми "Гранти для переробних підприємств" — на оновлення виробничих потужностей після обстрілів.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Підприємство-виробник чаю у Дніпрі, яке втратило виробничі потужності через влучання ворожого дрона, отримає кошти на закупівлю та монтаж нового обладнання.

"Сьогодні ворог системно нищить нашу промисловість, і задача держави – допомогти українським виробникам, чиї потужності зазнали руйнувань. Уряд створив ефективний інструмент для цього – грант на відновлення: до 16 млн грн може отримати постраждалий бізнес на нове обладнання й відбудову виробництва.", – зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Як повідомила у Telegram прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, йдеться про компанію Teahouse.

У липні цього року ворожий дрон знищив виробництво у Дніпрі. Згоріли цехи, обладнання та 100 тонн сировини. За словами Свириденко, компанія "винайняла нове приміщення, домовилися про пакування чаю на потужностях конкурентів і замовила нову сировину".

"Teahouse подали заявку на грант на відновлення. Вони стали першими в Україні, хто його отримає. Заявка вже погоджена і готується до видачі", – написала Свириденко.

"Ми затвердили перший такий грант для бізнесу з Дніпра, і це сигнал для інших підприємств з різних куточків країни: подавати заявки на фінансування. Програму буде продовжено і на наступний рік", – пообіцяв він.

Отримання грантів на відновлення регулює нова редакція Порядку реалізації програми "Гранти для переробних підприємств", уточнює Мінекономіки.

Вона передбачає, що підприємства переробної промисловості, які зазнали руйнувань унаслідок збройної агресії росії, можуть отримати грант до 16 млн грн (але не більше фактично підтверджених збитків). Це можливо на умовах співфінансування: 80% вартості проєкту покриває держава, ще 20% додає власник.

Також для грантів на відновлення діють такі ж базові вимоги, як і для всіх інших грантів в межах програми "Гранти для переробних підприємств": створення щонайменше 5 нових робочих місць та повернення суми гранту у вигляді сплачених податків і зборів протягом трьох років.

