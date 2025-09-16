Світовий банк надав $88 мільйонів на підтримку українського бізнесу

Мінекономіки та Міжнародний банк реконструкції та розвитку підписали Угоду про позику на 88 млн доларів за Програмою "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" для підтримки малих і середніх підприємств.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

"Укладення додаткової Угоди про позику дозволить спрямувати 88 млн доларів на реалізацію таких програм підтримки бізнесу, як доступні кредити "5-7-9", гранти для переробних підприємств, програми відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, стимулювання індустріальних парків", – зазначив очільник Мінекономіки Олексій Соболев.

Йдеться, що фінансування цієї програми структуровано як Програма, орієнтована на результат (Program for Results - PforR), – кошти розподіляються на основі досягнення конкретних, попередньо узгоджених зі Світовим банком результатів.

Нагадаємо:

В листопаді 2024 року Світовий банк розпочав в Україні нову програму підтримки малого і середнього бізнесу на 593 млн дол.