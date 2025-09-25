Банки видали іпотечних кредитів на 1,6 мільярда за місяць: в яких регіонах найбільший попит

Банки України в липні видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн.

Про це інформує Нацбанк.

Зокрема, 508 кредитів на суму 961,5 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 143 на 275,6 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно; 363 кредити на 646,7 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка становила 8,05% річних на первинному ринку та 9,15% на вторинному ринку, повідомляє НБУ.

Зазначається, що якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.

За даними НБУ, у регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:

▪️у Київській області (326 договорів на загальну суму 623,2 млн грн, або 38,8% від загального обсягу);

▪️у місті Києві (128 договорів на 277,8 млн грн);

▪️у Львівській області (62 договори на 124,3 млн грн);

▪️у Вінницькій області (48 договорів на 82,3 млн грн);

▪️в Івано-Франківській області (46 договорів на 76,1 млн грн).

Нагадаємо:

Банки України в червні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн.