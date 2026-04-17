OnlyFans готується продати міноритарну частку – FT

Платформа для дорослих OnlyFans готується продати міноритарну частку (близько 20%) інвестфонду Architect Capital із оцінкою бізнесу понад три мільярда доларів.

Про це пише Financial Times.

Як повідомили джерела FT, переговори вже на фінальній стадії, угоду можуть укласти вже у травні. У самих компаніях цю тему не коментують.

Якщо угоду укладуть, контроль над OnlyFans залишиться у сімейного трасту. Цей траст після нещодавньої смерті власника платформи Леоніда Радвінського отримав його частку, ним керує його вдова Кеті.

Продаж міноритарної частки відкриє можливість для подальшого залучення інвесторів у майбутньому, зазначає видання.

За словами джерел FT, угода може забезпечити більшу стабільність для бізнесу, який залишається високоприбутковим. Платформа дозволяє авторам монетизувати свій контент напряму через підписки. Лише торік компанія виплатила рекордні $701 млн дивідендів.

Платформа OnlyFans планує співпрацювати з Architect над розробкою фінансових сервісів для авторів контенту, які часто мають обмежений доступ до традиційних банківських послуг. Фонд фінансує угоду через спеціально створену структуру за участі інших інвесторів.

Читайте також: Pornhub, OnlyFans, Webcam: як правоохоронці заробляють на забороні порнографії в Україні

Раніше повідомлялося, що Леонід Радвінський, мільярдер і власник платформи для дорослих OnlyFans, помер від раку у віці 43 роки, і його смерть ставить питання про власність над однією з найсуперечливіших платформ.

Раніше Радвінський став доларовим мільярдером – Forbes оцінив його статки в 1,8 млрд дол. Платформа OnlyFans виплатила Радвінському 701 млн доларів дивідендів.

Раніше повідомлялося, що власник OnlyFans веде переговори про продаж компанії інвесторам за оцінки компанії у близько 8 млрд дол. Тоді агентство Reuters писало, що угоду з групою інвесторів на чолі з інвестиційною фірмою Forest Road Company з Лос-Анджелеса "можуть укласти протягом наступного тижня чи двох".

За 2023 рік OnlyFans Ltd. виплатила Радвінському 472 млн дол дивідендів у минулому фінансовому році, в результаті чого за три роки він отримав від сайту понад 1 млрд дол.

Також повідомлялося, що в Україні автори на сервісі інтимного контенту за плату, OnlyFans, виграли та змогли частково або повністю скасувати штраф у Державної податкової служби щонайменше у 27 судових рішеннях.

Українська податкова отримала дані про всіх творців контенту на платформі OnlyFans восени 2024 року. Згодом, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки, яке почало проводити обшуки у моделей, які заробили найбільше грошей.