Окупанти планують вивозити українське зерно з Бердянського порту під керівництвом зрадника

Російська влада планує активно використовувати захоплений порт в окупованому Бердянську.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Голова уряду РФ Михайло Мішустін підписав постанову, згідно з якою в морському порту створюється постійний прикордонний пост для пропуску вантажів. Це означає, що окупанти готуються використовувати українську інфраструктуру для фінансування власної економіки та військової машини", – йдеться в повідомленні.

За інформацію джерел ЦНС, процес курує директор підприємства Володимир Стельмаченко, який після захоплення міста добровільно погодився співпрацювати з окупантами.

Повідомляється, що після призначення він почав виконувати вказівки російських кураторів — передав усе майно українського порту "на баланс" окупаційної адміністрації та організував схему вивезення українського зерна до Росії.

Як зазначає ЦНС, частину працівників порту змушують виходити на роботу під загрозою звільнення або "перевірок" з боку ФСБ. Ті, хто відмовився співпрацювати, перебувають під постійним тиском або вже залишили територію.

На робочих місцях — здебільшого завезені з Росії фахівці, які не мають відповідного досвіду, через що зростає кількість технічних збоїв і аварій, наголосили ЦНС.

Джерела повідомляють, що Стельмаченко намагається використати відновлення порту для власного збагачення. Він "освоює" кошти, виділені окупаційною адміністрацією нібито на ремонт гідротехнічних споруд, але значна частина фінансування зникає через фіктивні підряди і "свої" фірми, зареєстровані на підконтрольних осіб у ТО АР Крим.

"Фактично, замість відновлення логістики, окупаційна влада перетворює Бердянський порт на ще одну схему розкрадання ресурсів, прикриваючись гучними заявами про "розвиток регіону"", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У серпні Росія додала до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден Маріуполь та Бердянськ.

В морському порту окупованого Бердянська росіяни встановили вантажний пункт пропуску через так званий "державний кордон". Роботи з технічного обладнання пункту планують завершити протягом 2026 року.