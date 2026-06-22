Росіянам заборонили публікувати оголошення про продаж бензину

У Росії на тлі паливної кризи почали забороняти перепродаж бензину на сайтах популярних маркетплейсів Avito, Ozon і Wildberries.

Про це пише сайт "The Moscow Times".

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) заявила про взаємодію з цифровими платформами для запобігання спекулятивній перепродажі пального.

Російське відомство вказує, що останнім часом на торгових майданчиках почастішали випадки перепродажу бензину та дизельного пального на тлі перебоїв у постачаннях, а окремі учасники ринку закуповували паливо для перепродажу.

За даними ФАС, сервіс "Авито" тимчасово приховав оголошення про торгівлю паливом на період доопрацювання правил у цій категорії.

При цьому на маркетплейсах Ozon і Wildberries заборонений продаж пального, а спроби розмістити оголошення блокуються ще на етапі модерації і не потрапляють у відкритий доступ, пише "The Moscow Times".

За запитом "Бензин" на минулому тижні на "Авито" відображалося 740 оголошень. Більше 400 помічені як оголошення від приватних осіб, решта — як оголошення від компаній.

У Московському регіоні в період з 15 по 19 червня різко зросла середня вартість бензину. За даними видання "Коммерсант", темпи зростання прискорилися в кілька разів у порівнянні з попередніми тижнями.

Якщо з березня по 15 червня АІ-95 у Москві дорожчав на 0,05–0,5 рубля за літр на тиждень, то на минулому тижні ціна зросла на 1,76 рубля, до 75,33 рубля за літр.

АІ-92 у столиці подорожчав на 2,07 рубля, до 67,95 рубля за літр — раніше зріст становив 0,1–0,5 рубля.

В Московській області в середньому по чотирьом категоріям (АІ-92 і АІ-95 у Москві та області) ціна зросла майже на 3 рублі (~2,79) за літр. Зростання стало максимальним з березня, підкреслюють аналітики.

Найбільші проблеми спостерігаються в Криму, де після українських ударів по нафтобазах повністю зупинили продаж пального громадянам і бізнесу, пише "The Moscow Times".

Нагадаємо:

Окупаційна влада Криму оголосила, що на півострові вводиться нове обмеження продажу бензину, за яким його не можна буде купувати нікому, окрім представників окупаційної влади.

У Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.