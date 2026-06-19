Українські удари по нафтобазах РФ зірвали великі контракти – ЗМІ

Удари українських дронів по російським нафтобазам призвели до втрати партій бензину і зривів великих контрактів.

Про це пише The Moscow Times.

Як випливає з судових розглядів, удари українських дронів по російським нафтобазам у 2024–2025 роках призвели до зриву великих паливних контрактів, власники говорять про форс-мажор.

Так, у лютому 2026 року Арбітражний суд Москви стягнув з розташованого в Криму "Морского нефтяного терминала" понад 8,4 млн руб. на користь компанії "Мосрегионгаз". Остання представила документи, згідно з якими, вона втратила 132 тонни бензину АІ-92 та майже 24 тонни дизельного пального, що зберігалися в терміналі. Нафтопродукти згоріли після атаки дронів у жовтні 2024 року.

Схожу позицію московський арбітраж зайняв у спорі між "Платоновською нафтобазою" в Тамбовській області та тим же "Мосрегионгазом".

Оператор сховища повідомив клієнту про неможливість повернути більше 80 тонн бензину, пославшись на "теракт" у червні 2024 року. Але суд вказав, що "подібні диверсії" на складах паливно-мастильних матеріалів відбуваються не вперше, а нафтобаза не вжила відповідних заходів.

Російське видання "Вёрстка" дослідило низку подібних судових справ. Але зазначило, що вони відображають лише невелику частину наслідків атак.

До суду потрапляють лише ті справи, де сторони не змогли домовитися про компенсації і вирішили звертатися до арбітражу. Крім того, не в усіх опублікованих рішеннях розкриваються дані про удари.

Між тим, про масштаби ударів говорить той факт, що у червні 2026 року в Росії загострився паливний кризис.

Нагадаємо:

Незважаючи на те, що Центральний банк Росії знизив облікову ставку з 14,5% до 14,25%, акції російської державної енергокомпанії "Газпром" різко пішли вниз до найнижчого показника з 2008 року.

У травні видобуток російської сирої нафти знизився приблизно на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року – до 8,7 млн барелів на добу, що на 10% відстає від місячного плану.

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.