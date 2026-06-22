В окупованому Криму ввели графіки відключень світла

В окупованому Криму через аварії на енергомережах запроваджують графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на компанію "Крименерго".

У неділю, 21 червня, без світла залишилися населені пункти північно-західної, центральної та південної частини півострова. Через відсутність електропостачання насосних станцій у частині Криму також зникла вода.

22 червня російська влада низки міст і селищ оприлюднила графіки відключень. За даними проросійського видання Forpost, в Алушті, Джанкої, Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах електрику вимикатимуть кожні три години.

У частині міст і сіл також вирішили тимчасово вимкнути вуличне освітлення. Раніше телеграм-канал "Крымский ветер" публікував фото Таврійської ТЕС під Сімферополем після займання.

Нагадаємо:

20 червня в тимчасово окупованому Криму у ніч проти 20 червня пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявляють про атаку дронів на Таврійську ТЕС.

21 червня у анексованому РФ Криму через пошкодження в електричних мережах сталося часткове відключення споживачів Північно-Західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів.