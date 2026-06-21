Крим частково залишився без світла

У анексованому РФ Криму через пошкодження в електричних мережах сталося часткове відключення споживачів Північно-Західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів.

Про це повідомляє проєкт "Радіо свобода" "Крим Реалії" із посиланням на "Крименерго".

Російський голова Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що для усунення перевантаження електричних мереж за межами Севастополя в місті запроваджено графік тимчасового відключення споживання електроенергії.

Після цього він зазначив, що більшість мешканців світла були підʼєднані до мережі. Також зникало світло й у селищі Гурзуф, однак його вже відновили.

Більшість насосних станцій російського підприємства "Вода Криму" знеструмлені через масове відключення світла.

"Нормальне водопостачання буде відновлено після усунення аварії на електромережах", – повідомляє підприємство.

Нагадаємо:

Окупаційна влада Криму оголосила, що на півострові вводиться нове обмеження продажу бензину, за яким його не можна буде купувати нікому, окрім представників окупаційної влади.