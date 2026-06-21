У Криму заборонили продаж бензину усім, крім окупаційної влади

Окупаційна влада Криму оголосила, що на півострові вводиться нове обмеження продажу бензину, за яким його не можна буде купувати нікому, окрім представників окупаційної влади.

Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

"Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб", – розповів Аксьонов.

За його словами, паливо буде відпускатися тільки державним службам.

Нагадаємо:

У Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.