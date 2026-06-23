Росія може почати імпортувати та субсидувати пальне після втрати 25% виробництва – ЗМІ

Росія розглядає можливість імпорту палива та його субсидування з метою обмеження цін, щоб пом'якшити наслідки ударів України по нафтопереробних заводах.

Про це пише Reuters із посиланням на російську газету "Ведомости".

Численні регіони Росії вже ввели обмеження на продаж палива. Також спостерігається зростання цін на нафтопродукти та довгі черги на заправних станціях.

Крім того, Росія втратила 25% свого виробництва бензину порівняно з середніми показниками за червень 2025 року.

Зазвичай Росія експортує як нафту, так і нафтопродукти. Однак українські удари по її нафтопереробних заводах змусили її заборонити експорт бензину та авіаційного палива.

Зазначається, що питання імпорту було порушено як один із варіантів на засіданні уряду під головуванням віцепрем'єр-міністра Росії Олександра Новака у понеділок.

Крім того, розглядалося питання про субсидії на імпортне паливо з метою обмеження цін – це чутливе питання для населення та небажаний чинник, що може спровокувати зростання інфляції.

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Нагадаємо:

У Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.