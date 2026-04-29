Одеський завод у суді вимагає від Росії відшкодувати збитки

Одеський винно-коньячний завод звернулося до суду з вимогою відшкодувати збитки: росіяни знищили продукцію на складах у Миколаївській області на понад 148 мільйонів гривень.

Про це пише "Інтент".

Ідеться про одеське ТОВ "Винно-коньячний завод "Ольвія". Воно звернулося до суду з вимогою відшкодувати понад 148 мільйонів гривень збитків.

Внаслідок атак дронів у 2024 році було знищено продукцію на складах у Миколаївській області.

Згідно з ухвалою Господарського суду Миколаївської області, компанія "ВКЗ "Ольвія" вимагає стягнути компенсацію з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції.

Спочатку сума позову становила понад 118 мільйонів гривень — саме стільки, за оцінками підприємства, коштувала продукція, знищена 15 вересня 2024 року під час обстрілу складів у селі Парутине.

Згодом, 20 січня 2026 року, позивач збільшив суму вимог ще на майже 30 мільйонів гривень. Загальна сума позову зросла до 148,25 мільйона гривень (еквівалент близько $3,48 млн).

Додаткові збитки пов'язані з ще одним обстрілом, який стався 2 червня 2024 року в селі Прибузьке, де також було знищено продукцію підприємства.

Суд прийняв справу до розгляду наприкінці січня 2026 року та відкрив провадження.

Позивача зобов'язали направити відповідачу нотаріально засвідчений переклад судових документів російською мовою через посольство РФ у Польщі.

Підготовче засідання у справі призначили на 18 травня 2026 року.

Компанія "ВКЗ "Ольвія" була зареєстрована у 2020 році в Одесі та займається гуртовою торгівлею напоями. Її єдиним власником є Олександр Тутур.

Представники бізнесу та держави з 29 квітня можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків, які завдали агресії РФ проти України.

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, оголосив про відкриття для подання заяв нової категорії — "Втрата житла або місця проживання".