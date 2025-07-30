Одеський порт змінює валюту оплати послуг з долара на євро

Одеський морський торговельний порт змінює валюту для оплати своїх послуг з долара на євро.

Про це повідомив виконувач обов'язків директора порту Олексій Мясковський, пише "Думська".

"Україна прагне вступити до Євросоюзу, тому базовою валютою тепер буде євро, а не долар. Це вписується в стратегію нашої країни. Спочатку тариф для проводки суден було встановлено в доларах, але зараз він змінюється на євро", – зазначив Мясковський.

За його словами, сама система обчислення тарифу за проводку буде такою самою, її основою залишиться так званий модуль судна – це добуток довжини, ширини та висоти борту судна, помножені на коефіцієнт порту.

Мясковський повідомив, що нові правила оплати набудуть чинності з 1 серпня цього року для всіх іноземних суден, незалежно від компанії.

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За оперативною інформацією, у січні – червні 2025 року в морських портах України було оброблено близько 40 млн т вантажів.