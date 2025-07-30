Одесский порт меняет валюту оплаты услуг с доллара на евро

Одесский морской торговый порт меняет валюту для оплаты своих услуг с доллара на евро.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора порта Алексей Мясковский, пишет "Думская".

"Украина стремится вступить в Евросоюз, поэтому базовой валютой теперь будет евро, а не доллар. Это вписывается в стратегию нашей страны. Изначально тариф для проводки судов был установлен в долларах, но сейчас он меняется на евро", - отметил Мясковский.

По его словам,сама система вычисления тарифа за проводку будет такой же, ее основой останется так называемый модуль судна - это произведение длины, ширины и высоты борта судна, умноженные на коэффициент порта.

Мясковский сообщил, что новые правила оплаты вступят в силу с 1 августа этого года для всех иностранных судов, независимо от компании.

Напомним:

По оперативной информации, в январе - июне 2025 года в морских портах Украины было обработано около 40 млн т грузов.