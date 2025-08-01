Одесская область увеличивает площади посевов под бахчевые

В этом году хозяйства Одесской области увеличили количество земель под выращивание бахчевых культур.

Об этом пишет Grivna.ua.

"В этом году хозяйства Одесской области посеяли 3,8 тыс. гектаров бахчевых культур - это 101,5% к показателю прошлого года. Среди них: 2,8 тыс. га - арбузы; 1,0 тыс. га - дыни", - сообщает издание, ссылаясь на данные Одесской ОГА

Больше всего бахчевых традиционно растет в Белгород-Днестровском, Измаильском и Одесском районах.

Засуха и высокие температуры, от которых в этом году страдают южные области, отразились и на урожае одесских аграриев. Из-за высоких температур и длительного отсутствия осадков посевы сейчас находятся в подавленном состоянии. И фермеры принимают все возможные меры по поливу, чтобы сохранить урожай.

В то же время с учетом спроса на рынке, в следующем году прогнозируется расширение площадей бахчевых до 4 тыс. гектаров.

"Последние годы Одесская область ежегодно увеличивает количество посевов бахчевых культур. Например, в 2024 году арбузами и дынями засеяли 3200 га земли. В этом году, как указано выше, этот показатель составляет уже 3800 га. А в следующем его планируют увеличить до 4 гектаров", - говорится в публикации.

Но кроме арбузов и дынь в Одесской области активно выращивают и плодовые культуры. В этом году ими засажено 8,1 тыс. га, среди которых яблоки - 1,3 тыс. га, груши - 0,5 тыс. га, абрикосы - 0,7 тыс. га, вишни - 1,0 тыс. га, персики - 0,9 тыс. га, сливы - 0,8 тыс. га, айва - 0,2 тыс. га.

"Уже собран урожай с 2,3 тыс. гектаров плодовых культур. Валовой сбор составил почти 30 тысяч тонн вкусных, сочных фруктов", - говорится в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по площадям выращивания бахчевых культур Полтавщина заняла первое место в Украине. В этом году на Полтавщине засеяли более пяти тысяч гектаров арбузов и дынь. Поэтому регион занял первое место в Украине по площадям выращивания бахчевых культур.

Ранее сообщалось, что цены на арбуз в Украине продолжают стремительно снижаться, на сегодняшний день отпускные цены на арбуз в Украине уже в среднем на 28% ниже, чем в конце июля 2024 года. На цены повлияло резкое увеличение предложения бахчевых на рынке.

Из-за жаркой и солнечной погоды темпы созревания этой культуры в полях существенно ускорились. При этом засуха, которая наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов.

Ранее сообщалось, что в этом году на правобережье Херсонщины планируют собрать более 30 тысяч тонн арбузов, площади под бахчевые увеличили в этом году в полтора раза. В 2025 году арбузами засеяли 1500 гектаров, в прошлом году - более 600 гектар. Еще на 400 гектарах посадили дыни.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Минагро, в этом году урожай арбузов и дынь достигнет 240 тыс. тонн, а общая площадь под ними составит 30 тыс. га. После оккупации части территорий юга Украины, площади под арбузами в стране восстановились, а новыми лидерами выращивания стали центральные и восточные области.

Также сообщалось, что из-за значительных потерь от весенних заморозков, полки украинских супермаркетов в этом сезоне заполнены преимущественно импортными косточковыми фруктами. При этом Украина теряет не только урожай, но и рыночные возможности.