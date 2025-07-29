Наслідки весняних заморозків: Україна залишились без персиків
Через значні втрати від весняних заморозків, полиці українських супермаркетів цього сезону заповнені переважно імпортними кісточковими фруктами
Про це пише моніторингова платформа EastFruit.
При цьому Україна втрачає не лише урожай, але й ринкові можливості, говориться у публікації.
"Цього року українці майже не побачать вітчизняного персика на полицях. Більше 90% фруктів – імпорт", – зазначив Дмитро Остапенко, директор компанії Green Technology Ltd, яка вирощує персик та виноград.
На його думку, ситуація демонструє глибші структурні проблеми: низький рівень захисту садів, відсутність державної підтримки та недостатній рівень впровадження сучасних технологій.
"Іронічно, що кліматичні умови України дозволяють вирощувати високоякісний персик і нектарин, конкуруючи з Італією, Іспанією чи Грецією. Та на практиці – імпорт перемагає, і не лише через погодні умови", – говориться у публікації.
Остапенко зазначає, що через втрату урожаю країна недоотримує валютні надходження, втрачає робочі місця, а внутрішній ринок залишається залежним від зовнішніх поставок.
На тлі кліматичних викликів і геополітичної нестабільності Україні слід терміново формувати системну політику розвитку садівництва — з орієнтацією на внутрішнє споживання, експорт та підтримку виробника, говориться у публікації.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що найбільше від весняного холоду цьогоріч постраждали саме кісточкові фрукти та ягоди. Хоча у спілці "Укрсадвинпром" зазначали, що проблема з персиками не настільки масштабна, адже вони вирощуються в різних областях. Чи не найбільше постраждали насадження персиків на Миколаївщині: там навіть випадав сніг і були затяжні нічні морози.
Також повідомлялося, що ціни на кавун в Україні продовжують стрімко знижуватись, але посуха вплинула на якість.
Також раніше повідомлялося, що оскільки в Україні постійно спостерігається високе споживання овочів, але відносно невелике їх виробництво, нашій країні доводиться імпортувати недостатню кількість овочів з-за кордону.
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