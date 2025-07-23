Очільниця АРМА підтримала закон про НАБУ та САП

Голова АРМА Олена Дума підтримала закон про НАБУ та САП.

"Держава здійснила вірні кроки. В країні наводиться лад. Підтримую законопроєкт 12414", – написала вона у Telegram.

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме без російських впливів – від цього треба все очистити. Державні, антикорупційні, правоохоронні органи мають бути єдині і працювати в синергії", – зазначила Дума.

"У 2023 році я очолила орган, який мав максимально негативну репутацію. Ми стикнулися з повною відсутністю міжнародної технічної допомоги та заблокованим управлінням російських корпоративних прав", – пише вона.

"Потім розпочалося протягування окремими особами псевдореформи АРМА, незважаючи на те, що моя команда вже запровадила прозорі правила та процедури, а урядовий законопроєкт був готовий", – зазначає очільниця агентства.

"Цю псевдореформу просували всім знайомі обличчя, які завжди використовували міжнародних партнерів, не надаючи їм правдиву інформацію, підставляючи Україну та формуючи з неї образ "корумпованої держави". Для чого? Щоб виділяли більше коштів саме на них", – переконана вона.

Дума зазначає, що АРМА є незмінною частиною антикорупційної інфраструктури України, створеною на вимогу ЄС та міжнародних партнерів. Агентство виконує свою місію, незважаючи на всі спроби дискредитації.

"Зараз українська правоохоронна та антикорупційна системи є сильнішими, ніж будь-коли, і я впевнена, що справжня справедливість та верховенство права переможуть усі маніпуляції та підміни понять", – заявила Дума.

Нагадаємо:

На сайті Верховної Ради 22 липня з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.

Увечері вівторка в низці міст України пройшли акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Американська торговельна палата в Україні заявила, що розчарована тим, що сьогоднішнє голосування у Верховній Раді України зруйнувало ключові гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Верховенство права, реальна та ефективна судова реформа, справедливе правосуддя, прозорий відбір суддів на всіх рівнях, дотримання незалежності Національного банку, Антимонопольного комітету та антикорупційних органів є одними з ключових стратегічних кроків серед 10 пріоритетів Палати для економічного відновлення України", – говориться у повідомленні.