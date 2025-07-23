Руководительница АРМА поддержала закон о НАБУ и САП

Глава АРМА Елена Дума поддержала закон о НАБУ и САП.

"Государство осуществило верные шаги. В стране наводится порядок. Поддерживаю законопроект 12414", - написала она в Telegram.

"Антикоррупционная инфраструктура будет работать без российских влияний - от этого надо все очистить. Государственные, антикоррупционные, правоохранительные органы должны быть едины и работать в синергии", - отметила Дума.

"В 2023 году я возглавила орган, который имел максимально негативную репутацию. Мы столкнулись с полным отсутствием международной технической помощи и заблокированным управлением российских корпоративных прав", - пишет она.

"Затем началось протягивание отдельными лицами псевдореформы АРМА, несмотря на то, что моя команда уже ввела прозрачные правила и процедуры, а правительственный законопроект был готов", - отмечает руководительница агентства.

"Эту псевдореформу продвигали всем знакомые лица, которые всегда использовали международных партнеров, не предоставляя им правдивую информацию, подставляя Украину и формируя из нее образ "коррумпированного государства". Для чего? Чтобы выделяли больше средств именно на них", - убеждена она.

Дума отмечает, что АРМА является неизменной частью антикоррупционной инфраструктуры Украины, созданной по требованию ЕС и международных партнеров. Агентство выполняет свою миссию, несмотря на все попытки дискредитации.

"Сейчас украинская правоохранительная и антикоррупционная системы сильнее, чем когда-либо, и я уверена, что настоящая справедливость и верховенство права победят все манипуляции и подмены понятий", - заявила Дума.

Напомним:

На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, который фактически подчиняет независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.

Вечером вторника в ряде городов Украины прошли акции протеста после принятия законопроекта, фактически нивелирующего независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Американская торговая палата в Украине заявила, что разочарована тем, что сегодняшнее голосование в Верховной Раде Украины разрушило ключевые гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Верховенство права, реальная и эффективная судебная реформа, справедливое правосудие, прозрачный отбор судей на всех уровнях, соблюдение независимости Национального банка, Антимонопольного комитета и антикоррупционных органов являются одними из ключевых стратегических шагов среди 10 приоритетов Палаты для экономического восстановления Украины", - говорится в сообщении.