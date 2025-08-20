Обсяги торгівлі між РФ та Китаєм почали зменшуватися

Обсяги двосторонньої торгівлі між Росією та Китаєм у 2025 році почали зменшуватися вперше від початку російсько-української війни.

Про це пише The Mosсow Times.

За даними митниці КНР, за підсумками січня-липня 2025 року двосторонній товарообіг між РФ та Китаєм зменшився на 8% у річному обчисленні – до $125,8 млрд. Протягом трьох попередніх років він зріс удвічі – до рекордних $245 млрд у 2025 році, говориться у публікації.

"Цього року ми фіксуємо певне зниження у взаємній торгівлі", – міністр промисловості та торгівлі РФ Антон Аліханов.

Серед причин падіння обсягів торгівлі він назвав негативний вплив санкцій та "інших форм економічного тиску ззовні" та волатильність на окремих товарних ринках.

"Ми відзначаємо і поступове насичення китайською продукцією у певних ринкових сегментах, а також внутрішньоекономічні процеси і в Росії, і в Китаї", – зазначив Аліханов.

За підрахунками експертів російського Інституту Гайдара, за підсумками першого півріччя поточного року Китай зменшися закупівлю майже всіх ключових сировинних товарів у Росії, говориться у публікації.

Зокрема, постачання нафти впали на 11% (до 49,11 млн тонн), нафтопродуктів – на 28% (до 5,51 млн тонн), скрапленого природного газу – на 13% (до 3,22 млн тонн), деревини – на 10% (до 4,53 млн тонн), вугілля – на 10% (до 38,97 млн тонн).

Водночас збільшився експорт російського газу трубопроводам (на 23%), а також промислових металів: нікелю – на 94%, алюмінію – на 91%, міді – більш ніж удвічі.

Експорт товарів з Китаю в Росію впав на 9%, насамперед за рахунок імпорту автомобілів, який обвалися на 61%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що експорт російського вугілля до Китаю у січні-червні 2025 року скоротився на 25% у грошовому вираженні.

Через це у Росії під загрозою закриття опинилося вже понад півсотні вугільних підприємств.

