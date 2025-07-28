Експорт російського вугілля до Китаю впав на чверть

Експорт російського вугілля до Китаю у січні-червні 2025 року скоротився на 25% у грошовому вираженні.

Про це пише The Moscow Times.

Аналітики Центру економічного прогнозування "Газпромбанку" повідомляють, що у другому кварталі скорочення поставок пришвидшилось до 34% у річному вимірі.

Китай є ключовим ринком для російських вугільних компаній — у 2024 році на нього припадала половина всього експорту.

Втім, частка Росії в імпорті вугілля Китаєм зменшилася з 23% до 18%. Це стало наслідком не лише зниження попиту, а й втрати прибутковості постачання через дорогі кредити, логістику та зміцнення рубля.

Після втрати європейського ринку ситуація у вугільній промисловості РФ продовжує погіршуватись. Під загрозою закриття перебуває 51 з 179 вугільних підприємств. У 2024 році галузь зазнала збитків на суму 112,6 млрд руб, а до травня 2025 року втрати вже сягнули цього рівня.

За оцінкою Міністерства енергетики РФ, до кінця року збитки можуть перевищити 300 млрд руб — сума, співставна з бюджетами великих регіонів. Уряд Росії затвердив програму підтримки галузі: компанії отримали відстрочку зі сплати податків і внесків на суму 63 млрд руб.

Нагадаємо:

У липні 2024 року видобуток вугілля в Росії впав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг — 31,5 млн тонн — став найнижчим із часів пандемії Covid-19.

Російська вугільна промисловість, що поринула в глибоку кризу після ембарго на постачання палива в країни Євросоюзу і зниження світових цін, не вийде з неї в найближчі п'ять років.