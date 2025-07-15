Чверть російських вугільних підприємств – під загрозою закриття

У Росії під загрозою закриття опинилося вже понад півсотні вугільних підприємств.

Про це йдеться у звіті заступника міністра енергетики РФ Дмитра Ісламова, пише The Moscow Times.

"За даними міністерства енергетики, у так званій червоній зоні, це підприємства, які зупинені або на межі зупинки, на сьогодні перебуває 51 підприємство, тобто шахти і розрізи", – зазначив чиновник на засіданні комітету Ради федерації з економічної політики. Загалом у Росії, станом на початок 2024 року, працювали 179 вугледобувних підприємств (52 шахти і 127 розрізів)", – говориться у публікації.

Важка криза, що накрила російський вуглепром після втрати європейських ринків і посилення міжнародних санкцій, наростає, пише видання.

Ісламов констатував, що за підсумками 2024 року збитки російської вугільної галузі становили 112,6 млрд рублів і ситуація продовжує погіршуватися. А раніше у російському Міненерго заявили, що такий самий збиток вугільні підприємства зазнали вже за результатами січня-травня 2025 року (112 млрд рублів).

"До кінця року сукупний збиток галузі може сягнути 300-350 млрд рублів – рівня, який можна порівняти з річними бюджетами великих регіонів Росії", – пише The Moscow Times.

У російському міненерго ключовими факторами таких показників називають закредитованість вугільних компаній (сума позик становить 1,2 трлн рублів) і ситуацію на зовнішніх ринках (спад попиту і чотирирічний мінімум цін на вугілля), а також невигідний курс рубля.

Нагадаємо:

Раніше вже повідомлялося, що російська вугільна промисловість занурилася в кризу під тягарем високих витрат на запозичення і санкцій. І за словами джерел агентства Bloomberg, однією з ключових проблем галузі стала неможливість забезпечити себе обладнанням після трьох років санкцій.

Вугільники часто змушені вдаватися до "канібалізації" – забирати обладнання з декількох об'єктів, щоб зібрати на одному підприємстві єдину робочу одиницю, яка може забезпечити мінімальні виробничі витрати за умови скорочення обсягів видобутку.

Раніше повідомлялося, що в Росії різко зросла затовареність портових складів вугіллям на тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку. Загалом на складських майданчиках зібралося майже 50 млн тонн продукції, або чверть усього експорту за 2024 рік.