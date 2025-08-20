Объемы двусторонней торговли между Россией и Китаем в 2025 году начали уменьшаться впервые с начала российско-украинской войны.

Об этом пишет The Mosсow Times.

По данным таможни КНР, по итогам января-июля 2025 года двусторонний товарооборот между РФ и Китаем уменьшился на 8% в годовом исчислении - до $125,8 млрд. В течение трех предыдущих лет он вырос вдвое - до рекордных $245 млрд в 2025 году, говорится в публикации.

"В этом году мы фиксируем определенное снижение во взаимной торговле", - министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Среди причин падения объемов торговли он назвал негативное влияние санкций и "других форм экономического давления извне" и волатильность на отдельных товарных рынках.

"Мы отмечаем и постепенное насыщение китайской продукцией в определенных рыночных сегментах, а также внутриэкономические процессы и в России, и в Китае", - отметил Алиханов.

По подсчетам экспертов российского Института Гайдара, по итогам первого полугодия текущего года Китай уменьшился закупку почти всех ключевых сырьевых товаров у России, говорится в публикации.

В частности, поставки нефти упали на 11% (до 49,11 млн тонн), нефтепродуктов - на 28% (до 5,51 млн тонн), сжиженного природного газа - на 13% (до 3,22 млн тонн), древесины - на 10% (до 4,53 млн тонн), угля - на 10% (до 38,97 млн тонн).

В то же время увеличился экспорт российского газа по трубопроводам (на 23%), а также промышленных металлов: никеля - на 94%, алюминия - на 91%, меди - более чем вдвое.

Экспорт товаров из Китая в Россию упал на 9%, прежде всего за счет импорта автомобилей, который обвалился на 61%.

Напомним:

Ранее сообщалось, что экспорт российского угля в Китай в январе-июне 2025 года сократился на 25% в денежном выражении.

Из-за этого в России под угрозой закрытия оказалось уже более полусотни угольных предприятий.

