Обшуки на митному пості "Луцьк": НАБУ вилучило 850 тисяч доларів

За результатами обшуку на митному пості "Луцьк" Волинської митниці правоохоронці виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також на інших об'єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу", – говориться у повідомленні.

За результатами обшуку одного з таких об'єктів виявили та вилучили понад $850 тисяч, зазначили у НАБУ.

"Слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли", – уточнили у НАБУ.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України: вони систематично брали хабарі за сприяння безперешкодному перетину кордону.

Серед підозрюваних називають колишнього голову Держприкордонслужби, який є генералом. За інформацією ЕП, ідеться про колишнього очільника відомства Сергія Дейнеку.

Раніше САП та НАБУ направили до суду справу щодо 6 учасників злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці іі завдала державі збитки на 290 мільйонів гривень.

Раніше детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру трьом особам, які організували незаконну схему ввезення в Україну автівок.

СБУ, Держприкордонслужба та Бюро економічної безпеки викрили групу осіб у Львові та області, які у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему імпорту автомобілів та ухилилися від сплати понад 15 млн грн митних платежів та податків.