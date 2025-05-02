В Україні розкрили масштабну схему ввезення автівок під виглядом гумдопомоги для ЗСУ

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру трьом особам, які організували незаконну схему ввезення в Україну автівок.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що підозрювані, серед яких керівник благодійної організації, ввозили на митну територію України легкові автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

В подальшому частину автівок продавали за готівку на платформах онлайн оголошень (у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook).

Іншу частину авто розбирали на запчастини для продажу.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ вилучили 30 авто, документи, готівку та компʼютерну техніку.

Організатору схеми повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Його спільнику, а також керівнику благодійної організації – у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів, вчинена організованою групою).

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Нагадаємо:

СБУ, Держприкордонслужба та Бюро економічної безпеки викрили групу осіб у Львові та області, які у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему імпорту автомобілів та ухилилися від сплати понад 15 млн грн митних платежів та податків.