Обшук у міністра Галущенка: Мін’юст відреагував

Міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.

Міністерство юстиції України підтвердило слідчі дії за участі міністра Германа Галущенка, які були проведені 10 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерстві юстиції.

"Міністерство юстиції України підтверджує, що за участі Міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження", – говориться у повідомленні.

Міністерство зазначає, що Глущенко "надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування".

"Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку", – говориться у повідомленні.

"З огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, Міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій", – додали у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше джерела "Української правди" повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.

16 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів. Повідомлялося, що Міністерство енергетики замість Германа Галущенка очолить Світлана Гринчук, яка донедавна була главою Мінекології. Натомість Галущенко стане міністром юстиції.

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.