Оборудки із комунальним майном: суд залишив без змін вирок екскерівнику "Полтавапаливо"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому директору "Полтавапаливо" Миколі Горященку, якого засудили за оборудку з передачею бізнесу нерухомості комунального підприємства.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Апеляційна палата залишила без змін вирок ВАКС від 5 червня 2026 року, яким колишнього в.о. директора комунального підприємства "Полтавапаливо" визнано винуватим у зловживанні службовим становищем, що спричинило територіальній громаді 12,7 млн грн збитків.

Йому призначено покарання у вигляді 3 років 4 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, строком один рік зі штрафом 8 500 гривень.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

У червні 2020 року виконувач обов'язків директора "Полтавапаливо" уклав із приватним товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 1,890 млн грн строком один місяць.

Слідство встановило, що він діяв без дозволу Полтавської обласної ради, порушуючи статут підприємства і усвідомлюючи, що комунальне підприємство не зможе повернути указані кошти.

Згодом Горященко підписав мирову угоду, за якою комунальне підприємство зобов'язується до 1 жовтня 2020 року погасити свою заборгованість або передати у власність приватного товариства нерухоме майно відповідної вартості, яке перебуває в управлінні підприємства.

"Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконувач обов'язків директора комунального підприємства одноосібно, без згоди власника, здійснив відчуження комунального майна на користь приватного товариства", – зазначає прокуратура.

Зокрема, у приватну власність було передано 6 виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами, розташовані в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, а також у трьох населених пунктах у Козельщинському, Машівському та Решетилівському районах, загальною вартістю 1 794 874 грн.

"Проте висновками комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертиз встановлено, що ринкова вартість цього майна сягає 14 526 029 грн", – зауважують слідчу.

Викриття злочину здійснювали детективи НАБУ спільно з УСР за процесуального керівництва прокурорів САП.

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