Розкрадання зерна ДПЗКУ на 776 мільйонів гривень: розслідування завершено

НАБУ та САП завершили розслідування у справі заволодіння зерном АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на 776 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння зерном ДПЗКУ.

"Мова йде про втрату державою рекордних 105 тис. тонн зерна вартістю понад 28,8 млн доларів США (на час вчинення злочину еквівалентно 776 млн гривень)", – повідомили у прокуратурі.

У 2021 році колишній керівник АТ "ДПЗКУ" разом із директором та кінцевим бенефіціаром – власником міжнародної компанії організували злочинну схему. До її реалізації було залучено керівника департаменту державної корпорації та двох довірених осіб, які діяли за чітко розподіленими ролями.

Так, керівництво АТ "ДПЗКУ" уклало з компанією-нерезидентом чотири контракти на постачання фуражної кукурудзи, відповідно до яких АТ "ДПЗКУ" поставило понад 100 тис. тонн кукурудзи.

Після відвантаження продукції учасники групи підробили товаророзпорядчі документи для імітації контролю над товаром. При цьому фальшиві документи директор департаменту зберігав у своєму сейфі, а оригінали залишалися в інших членів злочинної групи.

"Це дозволило безперешкодно розвантажити судна та розпоряджатися зерном, яке не було оплачене", – пояснюють у НАБУ.

Аби приховати цей факт і створити хибне враження контролю над майном, у ДПЗКУ залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.

Внаслідок таких дій державна корпорація втратила майже 106 тис. тонн зерна вартістю 776 млн грн.

Отримані з продажу викраденого зерна кошти організатори схеми легалізували через численні банківські перекази для змішування із законними прибутками.

Серед підозрюваних колишній голова правління АТ "ДПЗКУ", колишній керівник департаменту трейдингу держкомпанії, власник міжнародної компанії та інші.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Нагадаємо:

САП та НАБУ викрили корупційну схему в Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ): держава втратила рекордних 105 тис. тонн зерна вартістю майже 29 млн доларів США.

Раніше повідомлялося, що суд взяв під варту трьох членів організованої злочинної групи, причетних до заволодіння зерном АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".