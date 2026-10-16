Експосадовцю "Нафтогазу" Щербенку оголосили нову підозру на 9 мільйонів

Голові Федерації роботодавців нафтогазової галузі Віталію Щербенку заочно повідомили про підозру у справі про виведення коштів об'єднання через підконтрольну громадську організацію.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

І хоча Нацполіція не повідомила ім'я підозрюваного, за інформацією джерел ЕП, мова йде саме про Щербенка, який наразі перебуває за кордоном.

За оцінкою слідства, підприємствам галузі завдали майже 9,6 млн грн збитків. Голова федерації та представник її полтавського осередку фальсифікували рішення президії, залучили підконтрольні організації та продовжили свої повноваження до 2030 року.

Нацполіція

Створену громадську організацію очолила близька до голови федерації особа. Її керівник звернувся до голови об'єднання по 21 млн грн безповоротної фінансової допомоги нібито для виконання статутних завдань.

Гроші перерахували двома платежами – 5 млн та 16 млн грн. За даними поліції, їх поклали на депозит, а отриманими відсотками фігуранти розпоряджалися на власний розсуд.

Нацполіція

Аналіз банківських операцій показав, що понад 9,5 млн грн із другого платежу становили цільові внески трьох великих нафтогазових підприємств. За версією слідства, ці кошти використали всупереч визначеним цілям фінансування.

Голові федерації заочно та представнику полтавського осередку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо:

У серпні 2025 року Щербенку вже повідомляли про підозру у завданні "Нафтогазу" понад 26 млн грн збитків. Справа стосувалася оренди адміністративної будівлі в Києві, яку компанія оплачувала ще до завершення ремонту та переїзду працівників.

Тоді джерела ЕП ідентифікували його як колишнього директора з енергоефективності та управління майном Групи "Нафтогаз".