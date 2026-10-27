На Київщині батько та син продавали авто, призначені для ЗСУ

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру батьку та сину, які, за даними слідства, організували ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових та їх подальший продаж за готівку.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, чоловіки шукали й купували вживані автомобілі на європейських інтернет-майданчиках. Під час ввезення в Україну подавали декларації про гуманітарну допомогу, зазначаючи отримувачами благодійні організації та військові підрозділи.

За документами транспорт мав безоплатно передаватися для потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Насправді, за версією слідства, автомобілі від початку планували продавати. Оформлення під виглядом гуманітарної допомоги дозволяло ввозити їх без сплати ввізного мита, акцизного податку та ПДВ, а згодом пропонувати покупцям за цінами нижче ринкових.

Покупців знаходили через оголошення в інтернеті, зокрема в тематичних групах у месенджерах. Розраховувалися за автомобілі готівкою. Серед покупців були як цивільні, так і військовослужбовці — військові також платили за транспорт, задекларований як безоплатна допомога для потреб оборони.

Для зберігання та продажу машин, за даними слідства, чоловіки облаштували автомайданчик на орендованій земельній ділянці, що належить Міністерству оборони України.

Під час операції правоохоронці задокументували передачу автомобілів покупцеві та розрахунок за них. Того ж дня одного з фігурантів затримали.

Загалом слідство задокументувало ввезення та продаж за описаною схемою щонайменше 32 автомобілів. Загальна вартість предметів контрабанди становить понад 2 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та на автомайданчику правоохоронці вилучили 48 автомобілів, які, за даними слідства, готували до продажу.

Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн грн застави. Щодо другого підозрюваного - прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 2 мільйони гривень.

Нагадаємо:

Слідчі завершили досудове розслідування у справі організованої групи, члени якої реалізували масштабну корупційну схему під час закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики.