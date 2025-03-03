Акции оборонного сектора Европы взлетели: причины

Европейские акции оборонного сектора резко выросли после заявлений политических лидеров региона об увеличении оборонных возможностей ЕС и поддержке Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Индекс Stoxx Europe 600, который включает крупнейшие компании Европы прибавил 0,1%, а акции оборонных компаний резко пошли вверх.

Больше всего выросли ценные бумаги Rheinmetall (+8,9%), Saab (+11%) и Dassault Aviation (+15%). Индекс оборонных акций от Goldman Sachs поднялся на 16% - до нового исторического максимума, а с начала года он вырос уже на 63%.

Стратег JPMorgan Asset Management Венсан Жювенс считает, что военные расходы Европы и в дальнейшем будут расти. По его словам, даже если война в Украине завершится в 2025 году, политическое напряжение в мире не исчезнет.

"Есть широкий консенсус, что Европе нужно взять свою безопасность в собственные руки. А это означает дальнейшее увеличение военных расходов", - отметил Жювенс.

После выборов в США инвесторы диверсифицировали свои инвестиции, уменьшив вложения в дорогие американские акции и увеличив инвестиции в Европу.

Рост акции в Европе до 2025 года увеличил рыночную стоимость континента примерно на 100 миллиардов долларов в этом году, значительно опередив фондовый рынок США.

Напомним:

Акции немецкого производителя оружия Rheinmetall подорожали в 10 раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Европейские фондовые рынки растут быстрее американских с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Инвесторы надеются, что регион сможет избежать масштабной торговой войны.