Європейські акції зростають швидше ніж американські з моменту повернення Трампа

Європейські фондові ринки зростають швидше за американські з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім. Інвестори сподіваються, що регіон зможе уникнути масштабної торгівельної війни.

Про це повідомляє Financail Times.

З 17 січня, останнього торгового дня перед інавгурацією Трампа, індекс Stoxx Europe 600 піднявся на 5,6%, тоді як S&P 500 зріс лише на 2,5%, а Nasdaq Composite – на 2,2%.

Таке зростання європейських ринків пов'язують із рішенням Трампа поки що не вводити нові мита проти ЄС та з надіями на мирні переговори щодо України. Хоча президент США обіцяв масштабні тарифи проти європейських товарів, поки жоден із них не набув чинності.

Головний інвестиційний стратег Russell Investments Ендрю Піз вказав на зростання банківського кредитування та зниження ставок Європейським центральним банком, що підтримує фондовий ринок.

Європейські акції мають найсильніший старт року з кінця 1980-х і показують найкращі результати порівняно з американськими за останнє десятиліття, йдеться в аналітичній записці Bank of America.

Вигоду отримали фінансовий та оборонний сектори, а також виробники предметів розкоші. Акції Rheinmetall, найбільшого європейського виробника боєприпасів, за місяць подорожчали на 34%, а Richemont – на 11%.

Однак у середу європейські ринки просіли після заяви Трампа про можливе запровадження 25% мита на імпорт автомобілів, фармацевтики та мікросхем.

Нагадаємо:

Європейські банки продовжують свій успішний ріст на фондових біржах, демонструючи найкращу серію виграшів з 1997 року.