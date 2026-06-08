Новини 8 червня: Князєв сяде у вʼязницю, посилення відповідальності за кермом

Про атаку РФ на Одеську область: на Одещині російська атака пошкодила енергетичний об'єкт ДТЕК, через що без світла тимчасово залишилися понад 1 тис. родин.

Про атаку РФ на "Нову пошту": уночі 8 червня під час обстрілу Харкова російський дрон влучив у дах депо №5 "Нової пошти", через що виникла пожежа та частково обвалилися конструкції.

Про держбюджет: бюджетний комітет Верховної Ради підтримав зміни до держбюджету-2026 у другому читанні, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

Про транш ЄС: Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 мільярда євро.

Про російську атаку на "Укрпошту": уночі російський "шахед" уразив сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові: оператор тимчасово змінив схему обробки та доставки відправлень і працюватиме за резервною схемою.

Про Князєва: за угодою зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою ексголова Верховного суду Всеволод Князєв сяде до в'язниці на 5 років з конфіскацією частини майна, а також сплатить 1,1 млн дол. на користь ЗСУ.

Про посилення відповідальності за кермом: прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала низку заходів щодо посилення відповідальності водіїв на дорозі.

Про нового очільника "Земельного банку" Державний земельний банк очолив новий керівник – Видиборець Андрій Петрович, який працював головним бухгалтером ФДМУ.

Ексклюзиви ЕП:

Щось пішло не так. Перше у світі регулювання штучного інтелекту відтерміновують

У ЄС домовилися запровадити Digital Omnibus on AI – ініціативу, яка пом'якшує перший у світі закон, що регулює розробку та використання ШІ. Що пішло не так?