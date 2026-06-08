Дрон РФ вдарив по депо "Нової пошти" у Харкові: згоріли посилки на мільйон

Уночі 8 червня під час обстрілу Харкова російський дрон влучив у дах депо №5 "Нової пошти", через що виникла пожежа та частково обвалилися конструкції.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

"Співробітники не постраждали, оскільки депо на момент атаки не працювало", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби, доступ до складу обмежений через пошкоджений дах, задимлення і ризик обвалів.

За попередніми даними компанії, у приміщенні під час влучання було 363 відправлення загальною вартістю близько 1 млн грн. Їхній стан ще уточнюють.

"Нова пошта" заявила, що компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень і повідомить деталі відшкодування.

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