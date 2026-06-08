Україна отримала 2,8 мільярда євро від Євросоюзу

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 мільярда євро.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 млрд євро.

Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

Це вже сьомий транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів Плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

"Крім того, Україна достроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ", – написала Свириденко у Телеграм.

За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів та Світовий банк підписали угоду про надання позики на загальну суму 236 млн євро під гарантію Королівства Швеція.

28 травня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про сьомий транш підтримки України в рамках програми Ukraine Facility – майже 2,8 мільярда євро.

Того ж дня Верховна Рада ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом.