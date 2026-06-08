Парламентський бюджетний комітет підтримав зміни до держбюджету-2026

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав зміни до держбюджету-2026 у другому читанні, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа

Комітет рекомендував зміни до Бюджету-2026 у другому читанні та в цілому

Це законопроект, який збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу, нагадала вона.

Комітет рекомендував змінити ряд речей у тексті уряду та чинному законі про бюджет. Зокрема, рахувати зарплату НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків.

Уряду рекомендують відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25% та перерозподілити 10 млн грн на апарат Держрибагентства (це не зарплата), без збільшення загальних видатків агентства.

Зміни передбачають додаткові 559,1 млн грн на апарат Міненерго, 127,5 млн грн на ліквідацію шахт та 46,1 млн грн на Держенергонагляд – усе коштом Резервного фонду,

Ще 599,1 млн грн передбачено для Державного агентства з управління зоною відчуження, в тому числі 525,1 млн грн - на об'єкт "Укриття", також коштом Резервного фонду.

Заплановано перерозподіл 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів, без збільшення загальних видатків Мінмолодьспорту.

Також народні депутати проголосували за виділення 1,4 млрд грн на виплати для працівників Служби судової охорони.

Нагадаємо:

Раніше український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2026 у зв'язку із запланованими надходженнями фінансової підтримки ЄС у розмірі 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan.

Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом.