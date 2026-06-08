Росіяни поцілили у сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові

Уночі російський "шахед" уразив сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові: оператор тимчасово змінив схему обробки та доставки відправлень і працюватиме за резервною схемою.

Про це повідомили у АТ "Укрпошта".

"Вночі шахед уразив наш сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові. Завдяки завчасно вжитим заходам безпеки всі залишилися живі, а це головне", – розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Унаслідок атаки пошкоджено частину сортувального обладнання, але точну оцінку можна буде зробити після проведення детального дослідження та відновлення енергопостачання. Остаточний обсяг збитків також буде визначено після завершення роботи профільних комісій та оцінки пошкодженого обладнання.

Смілянський запевнив, що попри значні пошкодження, велика кількість посилок клієнтів теж залишилася в безпеці, і сьогодні, попри все, їх розвезуть по відділеннях Харкова.

Тим клієнтам, чиї посилки були знищені, компенсують їхню вартість.

"Команда "Укрпошти" з 4 ранку працює над відновленням роботи. Автівки з інших локацій були перенаправлені на резервні майданчики, і ми робитимемо все, щоб максимально оперативно та з найменшими затримками доставити посилки", – написав він у Facebook.

"Укрпошта" повідомила, що тимчасово змінила схему обробки та доставки відправлень після російської атаки на харківський логістичний хаб. Компанія працюватиме за резервною схемою, щоб забезпечити безперервність доставки по Україні.

"Одразу після удару команда перебудувала логістичні маршрути, а всі відправлення, які не зазнали пошкоджень, продовжують рух до отримувачів. Ми також уже розпочали підготовку до компенсацій для клієнтів, чиї відправлення постраждали внаслідок атаки", — зазначили в "Укрпошті".

Для обробки відправлень Харківського та Донецького регіонів задіяно резервні потужності в іншому місті. Частину магістральних автомобілів, які прямували до Харкова, було перенаправлено на інші сортувальні майданчики ще о 3:00 ранку, де працюватиме окремий сценарій сортування для цих напрямків.

Для Харкова вже організовано два рейси на добу, щоб забезпечити максимально швидке доставлення вцілілих відправлень клієнтам вже до вечора сьогоднішнього дня.

"Укрпошта" вже формує списки для компенсацій. Повідомлення з подальшими інструкціями клієнти попредньо почнуть отримувати в середу після завершення звірки та формування остаточних списків.

Задля запобігання перебоям у роботі компанія терміново зробить переміщення з інших регіонів, застосує резервне та дозакупить додаткове устаткування для сталої роботи логістики.

Нагадаємо:

Уночі 8 червня під час обстрілу Харкова російський дрон влучив у дах депо №5 "Нової пошти", через що виникла пожежа та частково обвалилися конструкції.