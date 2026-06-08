Уряд анонсував посилення відповідальності за перевищення швидкості на тлі смертельної ДТП

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала низку заходів щодо посилення відповідальності водіїв на дорозі.

Про це вона написала у соцмережах.

Серед заходів посилення відповідальності водіїв на дорозі уряд розгляне:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;

жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;

удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

"Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися", – підсумувала Свириденко

Нагадаємо:

У Солом'янському районі Києва автомобіль Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Внаслідок аварії загинули 4 людини, ще троє – поранені.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості.