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Уряд анонсував посилення відповідальності за перевищення швидкості на тлі смертельної ДТП

Володимир Тунік-Фриз — 8 червня, 17:25
Уряд анонсував посилення відповідальності за перевищення швидкості на тлі смертельної ДТП
Ілюстративне фото
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала низку заходів щодо посилення відповідальності водіїв на дорозі.

Про це вона написала у соцмережах.

Серед заходів посилення відповідальності водіїв на дорозі уряд розгляне:

  • посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
  • жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;
  • удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
  • законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

"Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися", – підсумувала Свириденко

Нагадаємо:

У Солом'янському районі Києва автомобіль Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Внаслідок аварії загинули 4 людини, ще троє – поранені.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості.

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Уряд анонсував посилення відповідальності за перевищення швидкості на тлі смертельної ДТП
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