Новини 28 травня: скандал з формою для ЗСУ, Маск жорстко критикує ініціативу Трампа

Про що говорили сьогодні?

Про Трампа та Маска: Ілон Маск жорстко розкритикував головну податкову ініціативу Дональда Трампа, заявивши, що вона "підриває" роботу його команди з оптимізації витрат уряду.

Месенджер Telegram і компанія xAI Ілона Маска домовилися про партнерство, яке триватиме один рік.

Про дорогий водогін: Ціну будівництва водогону до Миколаєва знизили на понад 2,5 млрд грн – до 6,2 млрд грн. Зекономлені кошти можуть бути використані для реалізації інших інфраструктурних проєктів у сфері водопостачання.

Про скандал з формою для ЗСУ: Заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський заявив, що "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони ініціювало закупівлю виключно імпортної військової форми без допуску українських виробників, він вважає це зрадою. ДОТ відповів, що мова йде лише про запит на надання комерційних пропозицій щодо форми, яку можуть виготовити не в Україні.

Про бронювання для бізнесу: В Україні після змін у правилах бронювання компанії зможуть забронювати більше фахівців. Тепер до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року.

Ексклюзиви ЕП

Дмитро Добкін: "Я "бухий" писав у ютубі про "руских"

Бізнесмен і колишній народний депутат про політику, особливості підприємництва в Харкові 90-х та звинувачення в торгівлі з окупованою Луганщиною.

Успіх у 19 і 85. Як студенти та пенсіонери-мільйонери заробляють на державі

ФОПи дедалі частіше стають постачальниками товарів та послуг за бюджетні кошти. Є серед них і унікальні бізнесмени, чий підприємницький шлях розпочався з багатомільйонних замовлень з боку держави.