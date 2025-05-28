Ціну будівництва водогону до Миколаєва знизили на 2,5 мільярда: куди можуть піти гроші

Ціна будівництва водогону до Миколаєва знизили на понад 2,5 млрд грн – до 6,2 млрд грн. Зекономлені кошти можуть бути використані для реалізації інших інфраструктурних проєктів у сфері водопостачання.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що уряду пропонуватимуть направити ресурси на регіони, де ситуація з водопостачанням залишається критичною.

Наприклад, водогін для Томаківської та Мирівської громад на Дніпропетровщині, Болградський та Суворівський водогони на Одещині, а також модернізація водозабору в місті Лубни на Полтавщині.

"Це дозволить забезпечити водою ще близько 100 тисяч українців", — розповів Кулеба.

Щодо будівництва водогону до Миколаєва, то міністр зазначив, що проєкт здешевили після експертизи, зберігши ключові параметри і додавши нові технічні рішення.

В серпні цього року водогін має забезпечити водою понад пів мільйона мешканців міста.

Нагадаємо:

Підготовчі роботи для початку будівництва водогону з водозабором на Південному Бузі почалося в січні 2025 року.