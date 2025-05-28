Дуров заявив про початок партнерства Telegram і компанії Маска

Месенджер Telegram і компанія xAI Ілона Маска домовилися про партнерство, яке триватиме один рік.

Про це повідомив Павло Дуров у своєму телеграм-каналі

У межах партнерства в месенджер буде інтегровано чат-бот Grok, розробленого xAI на основі технології штучного інтелекту.

"Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до найкращої технології штучного інтелекту на ринку. Ілон Маск і я домовилися про партнерство терміном на один рік, щоб надати чат-бот Grok від xAI нашому мільярду користувачів та інтегрувати його в усі додатки Telegram", - написав Дуров.

За його словами, Telegram отримає 300 мільйонів доларів готівкою та акціями від xAI, а також 50% доходу від підписок xAI, проданих через месенджер.

Нагадаємо:

Чат-бот Grok став доступний у Telegram наприкінці березня. За словами Маска, чат-ботом зможуть безплатно користуватися власники преміум-акаунтів Telegram.

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