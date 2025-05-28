Нардеп назвав зрадою закупівлю імпортної, а не української військової форми: ДОТ відповів

ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони ініціювало закупівлю виключно імпортної військової форми без допуску українських виробників.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Відповідний запит на отримання комерційних пропозицій оприлюднений на сайті ДОТ.

За словами Кисилевського, у зв'язку з цим, комітет ВР запросить представників ДОТ на засідання для пояснень щодо наміру здійснити закупівлю військової форми та речового забезпечення виключено іноземних виробників.

"Це не просто зрада. Це дуже схоже на державну зраду. Схоже, що працівники цієї організації вже настільки знахабніли, що офіційно шукають собі корупційного заробітку на посередниках, які везуть з Туреччини, В’єтнаму, Бангладеш чи, бо зна ще звідки", - прокоментував запит на отримання комерційної пропозиції ДОТ Кисилевський на своїй Facebook сторінці.

Дмитро Кисилевський повідомив, що готує депутатський запит щодо ініціативи ДОТ до премʼєр-міністра, міністра оборони, а також правоохоронних органів.

Цю заяву ДОТ назвав маніпулятивним, зазначивши, що аналіз ринку проводиться на постійній основі для всіх позицій як в Україні, так і за її межами. Це дозволяє об’єктивно оцінювати пропозиції та враховувати реальні ринкові умови.

Попри те, що постанова про локалізацію ще не прийнята, ДОТ із минулого року застосовує критерії щодо обов’язкової країни походження товару - України.

"Запит на надання комерційних пропозицій, згаданий у відкритому доступі, не є зміною закупівельної стратегії ДОТ. Це стандартна частина аналітичної роботи для оцінки ринку" - зазначили в ДОТ і закликали українських виробників активно брати участь у тендерах та надавати справедливі ціни на продукцію для потреб ЗСУ.

Нагадаємо:

Голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України, власник "ТК Груп" Олександр Соколовський заявляв, що українська легка промисловість під час закупівель перебуває в нерівних конкурентних умовах з іноземцями.

"Досі існують поодинокі випадки сірого або прихованого імпорту з Туреччини, Китаю. Або - що ще гірше - з країн, у яких фактично використовується рабська або дитяча праця - В'єтнам, Бангладеш", - повідомив він.

Як найбільш обурливий приклад він навів історію з прихованим імпортом одного з постачальників Державного оператора тилу (ДОТ) - "Фармінко Норд", який не лише видає за українську продукцію, замовлену у В'єтнамі, а й затримує постачання критичної для армії зимової форми на місяці.