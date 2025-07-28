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Новини 28 липня: заочний арешт постачальниці "золотих яєць" та хакери, які "поклали" російський "Аерофлот"

Андрій Муравський — 28 липня, 21:00
Новини 28 липня: заочний арешт постачальниці золотих яєць та хакери, які поклали російський Аерофлот
Getty Images

Про що всі сьогодні говорили?

Про боротьбу з корупцією. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував власницю компаній-постачальниць Міноборони Тетяну Глиняну. Вона завищувала ціни на найбільш затребувані продукти й занижувала на менш затребувані. А Бюро економічної безпеки повідомило про підозру експрезиденту українського авіаперевізника МАУ Юрію Мірошнікову в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про газ. Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор. Вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%. Йде робота над збільшенням гарантованої потужності до 11,5 млн куб. м на добу вже цього року.

Про хакерів, які нашкодили Росії. Російська авіакомпанія "Аерофлот" відмінила майже 50 рейсів через збій в роботі інформаційних систем. Хакерська група Silent Crow спільно з "Кіберпартизани BY" 28 липня зламала внутрішню ІТ-інфраструктуру "Аерофлоту" і знищила близько семи тисяч фізичних і віртуальних серверів.

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Новини 28 липня: заочний арешт постачальниці "золотих яєць" та хакери, які "поклали" російський "Аерофлот"
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