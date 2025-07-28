На серпень заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту

За результатами аукціону на платформі RBP на серпень 2025 року заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Раніше завдяки зусиллям Міненерго, з’явилася можливість імпортувати газ до України по Трансбалканському маршруту — через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову", – зазначено у повідомленні.

"Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, ініційованому Міненерго та ОГТСУ, вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%, відкриваючи нові можливості для диверсифікації постачання та використання українських підземних сховищ газу", – повідомляє міністерство.

"Маршрут через Трансбалканський коридор розширює доступ України до ресурсів із південного напрямку та дає змогу закуповувати газ у нових країнах-експортерах. Це також створює додаткові можливості для використання наших ПСГ європейськими трейдерами", – зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Трансбалканський напрям став доступним для бронювання з червня цього року і вже демонструє зростання попиту з боку ринку. Наприкінці 2024 року встановлено гарантовану потужність на рівні 7 млн куб. м на добу. Зараз сторони працюють над збільшенням гарантованої потужності до 11,5 млн куб. м на добу вже у 2025 році, додають у Міненерго.

Нагадаємо:

Раніше голова правління групи "Нафтогаз" Сергій Корецький повідомив, що Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор.

Це стало можливим завдяки укладанню угоди з компанією SOCAR Energy Ukraine. Перші поставки здійснюються тестовим маршрутом через Болгарію та Румунію до українського кордону.

Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.