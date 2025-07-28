Робота проукраїнських хакерів: "Аерофлот" скасував майже 50 рейсів через збій в інформсистемах

Російська авіакомпанія "Аерофлот" зранку 28 липня відмінила майже 50 рейсів через збій в роботі інформаційних систем. Проукраїнські хакери Silent Crow та "Кіберпартизани BY" заявили, що причетні до цього.

Про це йдеться в Telegram-каналі компанії.

Зазначається, що скасовано рейси з московського "Шеремєтьєво", зокрема, до Мінська, Єкатеринбурга, Калінінграда, Санкт-Петербурга.

"Пасажири скасованих рейсів можуть звернутися до зали видачі багажу аеропорту "Шереметьєво" для того, щоб забрати оформлений раніше багаж. Щоб уникнути утворення скупчень пасажирів, просимо вас залишити аеропорт "Шереметьєво", – заявили в "Аерофлоті".

Silent Crow та "Кіберпартизани BY" повідомили, що успішно провели "тривалу та масштабну операцію", внаслідок якої було повністю скомпрометовано та знищено внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлоту". Зазначається, що вони протягом року знаходились всередині корпоративної мережі компанії, заглибившись до самого ядра інфраструктури.

За інформацією хакерів, їм вдалось:

– Отримати та вивантажити повний масив баз даних історії перельотів. Скомпрометувати усі критичні корпоративні системи.

– Отримати контроль за персональними комп'ютерами співробітників, включаючи вище керівництво.

– Копіювати дані з серверів прослуховування, включаючи аудіозаписи телефонних розмов та перехоплені комунікації. Витягти дані із систем спостереження та контролю за персоналом.

Внаслідок дій було знищено близько 7000 серверів – фізичних та віртуальних. Обсяг отриманої інформації 12TB баз даних, 8TB файлів із Windows Share, 2TB корпоративної пошти, повідомляють хакери.

"Всі ці ресурси тепер недоступні чи знищені, відновлення вимагатиме, можливо, десятки мільйонів доларів. Збитки – стратегічні", – заявляють вони.

"Найближчим часом розпочнеться публікація частини отриманих даних. Ми не просто знищили інфраструктуру – ми залишили слід", – додали вони.



