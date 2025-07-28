Експрезидента МАУ підозрюють в ухиленні від сплати понад 164,5 мільйонів податків

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру експрезиденту української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Авіакомпанія афілійована до одного з українських олігархів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними джерел ЕП, йдеться про авіакомпанію МАУ. Як повідомляє джерело УП, підозрюваний керівник компанії – Євгеній Дихне.

Розслідуванням встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.

Користуючись Конвенцією між урядами України та Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0% замість 10%, зазначили правоохоронці.

Проте детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.

Таким чином експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які у тому числі контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України в розмірі більше ніж 164,5 млн грн, повідомили в БЕБ.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо:

Господарський суд м. Києва 22 листопада 2023 року вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).

В грудні 2024 року Детективи БЕБ заарештували 7 літаків за ухвалою слідчого судді. Зроблено це в рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника МАУ в ухиленні від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків.