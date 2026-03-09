На митниці вперше оформили імпортні декларації без участі митника: тільки для АЕО

Українська митниця вперше автоматично оформила імпортні декларації, тобто повністю без участі митника.

Про це повідомила Держмитслужба.

Зазначається, що автоматичний випуск застосовується за результатами перевірки митної декларації автоматизованою системою аналізу ризиків.

Раніше технологія автовипуску застосовувалася тільки для експорту. Відтепер система поширюється і на ввезення товарів.

"У порівнянні з експортом, на початковому етапі впровадження з метою належного відпрацювання механізмів для імпорту застосовуються більш жорсткі критерії - як щодо товарів, так і щодо операцій та імпортерів.

Зокрема, на цьому етапі автоматичний випуск можливий лише для того бізнесу, який має найвищий рівень довіри з боку митних органів - авторизованих економічних операторів (АЕО)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Автоматичне оформлення експортних декларацій продемонструвало сталу динаміку. У лютому 2026 року понад 6,5% від загальної кількості експортних декларацій оформлено повністю автоматично.