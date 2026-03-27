Не відчували впливу: голова комісії з добору очільника митниці заперечив політичний тиск

Голова конкурсної комісії з добору керівника Державної митної служби Куньйо Мікурія заявив про відсутність будь-якого політичного впливу чи тиску на членів комісії під час відбору кандидатів.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Особисто я не отримував жодних повідомлень від уряду, бізнесу, міжнародної спільноти чи інших, взагалі нічого. Вони кажуть, що довіряють нашій комісії і ми були раді, що не було жодного втручання", - заявив Мікурія.

Голова конкурсної комісії зазначив, що ні міжнародні, ні українські члени комісії не відчували впливу щодо просування конкретних кандидатів.

За його словами, процес співбесід був спрямований на з'ясування відповідності кандидатів очікуваному рівню, все відбувалося прозоро, а етапи конкурсу транслювалися у прямому етері.

Коментуючи питання репутації окремих претендентів, Мікурія повідомив, що комісія опрацьовувала інформацію від громадянського суспільства, медіа та державних антикорупційних органів, які перевіряли історію доброчесності.

Він підкреслив, що ці дані розглядалися як база для власної аналітики комісії.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади голови Державної митної служби обрала двох фіналістів – Руслана Даменцова та Ореста Мандзія, співробітників НАБУ.

Комісія включала трьох представників від України та трьох закордонних експертів, щоб забезпечити незалежність.

Надалі обидві кандидатури подадуть на розгляд міністру фінансів Сергію Марченку, після чого - до Кабміну.