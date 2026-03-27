Щодня – мільйони: у Мінекономіки назвали ціну кешбеку на пальне для бюджету

Програма державного кешбеку на пальне зараз коштує бюджету близько 20 млн грн на день.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев у Верховній Раді.

За його словами, програмою користуються насамперед ті люди, які справді потребують допомоги.

Соболєв наголосив, що кешбек є адресним і цільовим, а отримані кошти громадяни використовують, зокрема, на оплату комунальних послуг.

Крім того, міністр також зазначив, що кешбек на пальне можна використовувати і в ситуаціях, коли пальне купують для генераторів.

Українці з 20 березня можуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі.

Кешбек на паливо під час купівлі на АЗС становить 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Програма працюватиме до 1 травня на всіх заправках, які приєднаються до ініціативи. Виплати здійснюють через механізм програми "Національний кешбек".