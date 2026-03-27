Не повсюдне явище: в Мінсоцполітики прокоментували черги у сервісних центрах ПФУ

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України заявляє, що розуміє занепокоєння громадян щодо можливих черг у сервісних центрах Пенсійного фонду України (ПФУ), але наголошує, що черги не є повсюдним явищем.

Про це заявили в міністерстві, коментуючи дискусії в соціальних мережах щодо черг, передає "Інтерфакс-Україна"

Зокрема, у відомстві зазначають, що заплановано серію навчань для працівників сервісних центрів — як для штатних співробітників Пенсійного фонду, так і для колишніх працівників управлінь соціального захисту населення, які приєдналися до команди після реорганізації.

У міністерстві наголошують, що черги не є повсюдним явищем, а рівень завантаженості сервісних центрів суттєво різниться залежно від населеного пункту, дня тижня та часу доби.

Повідомляється, що Пенсійний фонд регулярно публікує на своєму сайті інформацію про наявність черг понад 20 осіб у сервісних центрах.

"Окремо хочемо підкреслити, що найефективніший спосіб уникнути очікування — скористатися попереднім онлайн-записом. Це дає змогу громадянам заощадити час і водночас більш рівномірно організувати навантаження на фахівців сервісних центрів. Записатися можна через портал електронних послуг ПФУ", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо:

До 1 квітня одержувачі пенсій і страхових виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти, мають подати до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання російських виплат.

Уряд передбачив кошти на виплату призупинених пенсій. Частині громадян призупинили виплати через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації про неотримання виплат від держави-агресора.

Парламентський комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів пропонував автоматично поновити виплату пенсії з 1 січня 2026 року усім особам, яким її було припинено через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.